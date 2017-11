Black M ambiance votre lundi (20/11/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 20/11/2017 à 11:39

Chaque jour, l'équipe compose une chanson à l'inttention d'un proche d'un auditeur. Pour régler un problème, faire une déclaration ou encore annoncer une nouvelle, cette séquence permet de passer un message. Les animateurs font toujours en sorte que l'issue soit positive.



Ce 20 novembre, Emilie, une auditrice, a souhaité faire une surprise à sa soeur, Stéphanie. Cette dernière fêtait ses 40 ans il y a quelques jours. Pour marquer le coup Emilie lui a organisé un voyage à Ibiza, un de ses rêves.

Stéphanie a appris la nouvelle via l'émission et en musique, sa réaction ne s'est pas fait attendre : "Je suis super touchée." Seule ombre au tableau, elle est en couple depuis 8 mois, reste plus qu'a annoncer la nouvelle à son copain.