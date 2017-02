"Les 5 minutes inutiles", la nouvelle rubrique de "Bruno Dans La Radio", donne lieu à des séquences improbables surtout avec Vacher.

par Laura Lefebvre publié le 02/02/2017 à 11:33

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Depuis quelques jours Bruno teste une nouvelle rubrique "Les 5 minutes inutiles". L'équipe et les auditeurs donnent des informations sur le sujet de leur choix, dans le but d'apprendre quelque chose. Eliott commence et apprend à l'équipe que le parachute a été inventé 100 ans avant l'avion.





Un auditeur nous apprend que les dalmatiens naissent sans tâche à la naissance, un autre dit que les éléphants ne peuvent pas sauter. L'équipe s'arrête sur cette information. Vacher pense que les éléphants n'ont pas de genoux, du coup l'équipe lui dit qu'il n'est pas prêt d'être professeur de SVT.



Christina enchaîne avec les animaux, apparemment les vaches peuvent monter des escaliers mais pas les descendre. Et la palme des "5 minutes inutiles" revient à un auditeur qui pense que GDF Suez, donne à l'envers Zeus, et représente le dieu de la foudre, de l'électricité. L'équipe s'imagine alors que Saint Maclou c'est le roi de la moquette, Saint Marc le dieu du ménage ... Fou rire général.