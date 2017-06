publié le 15/06/2017 à 13:03

Bruno va sauter en parachute ce 15 juin et il n'est pas très rassuré. Il est en ligne avec Nicolas qui est moniteur de parachutisme dans un club. Nicolas a 14 000 sauts à son actif et tous se sont bien passés. Le parachutisme est un sport à risque mais pas dangereux. A 14 reprises le premier parachute de Nicolas ne s'est pas ouvert mais heureusement il y a toujours un second parachute de secours en plus.



Si jamais le premier parachute s'ouvre mal et que le second s'ouvre aussi en cas de plan B le parachutiste peut "partir en torche". Cette anecdote n'a pas l'air de rassurer Bruno ! Mais il y a toujours une solution : libérer le premier parachute repartir en chute libre et ouvrir le 2ème parachute. Nicolas a tenté de rassurer notre animateur malgré ses histoires effrayantes. Bruno a reçu des roses blanches et ça l'a angoissé. Il imagine le pire...