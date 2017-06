publié le 14/06/2017 à 11:18

Aujourd'hui le jeu Les 5 Minutes Inutiles a refait son apparition pour le plus grand plaisir de l'équipe. Une auditrice leur a appris qu'il existe une loi en France obligeant chaque habitant a posséder une botte de foin, au cas ou le roi passe, afin que son cheval puisse être nourri.



Autres informations insolites. En Australie il y a 50 millions de kangourous contre 22 millions d'habitants. La priorité à droite existe même en avion. Le nom du Président de la République actuel ne marque que 9 points au Scrabble et c'est le score le plus faible des derniers présidents.

Les cochons ne transpirent pas. En 1983 le Vatican a enregistré 0 naissance. Toutes les autoroutes sont gratuites en Bretagne. Pour qu'un café soit chaud sans micro-onde il suffit de lui crier dessus pendant 8 ans... On espère que vous avez beaucoup de temps à perdre.