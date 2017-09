Jeu de la réponse très très rapide (15/09/2017) - Best of Bruno dans la Radio

publié le 15/09/2017 à 11:58

Marie, une auditrice de 21 ans, a interdiction d'utiliser Snapchat. Pourquoi ? Son petit ami, âgé de 33 ans est trop jaloux et a peur qu'elle utilise cette application pour draguer d'autre garçons. La jeune fille en a assez de cette situation et aimerait être libre d'utiliser Snapchat sans que ça pose de problème. A l'heure actuelle c'est un motif de séparation.



Pour l'aider, l'équipe a appelé Sylvain, son copain. Ils ont composé une musique pour faire passer le message : "Sylvain c'est à cause de ta femme qu'on débarque, laisse la avoir un compte Snapchat [...]" Il n'est pas vraiment convaincu, mais fini par céder.

En contrepartie, il a demandé à Marie de le laisser faire ses cours de sport tranquillement, sans qu'elle fasse de réflexion. Bruno a trouvé les mots justes pour clore le sujet : "Dans un couple, il est interdit d'interdire."