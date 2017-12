Nouveau Studio à Neuilly (11/12/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

11 décembre 2017

Ce 11 décembre 2017 l'équipe de Bruno Dans La Radio a fait sa toute première émission en direct des studios de Neuilly. Ils ont invité leurs nouveaux voisins à passer dans l'émission. Stéphane Rotenberg, Mac Lesggy Cristina Cordula et enfin Cyril Lignac se sont succédés dans le studio ce matin. Pour la venue de Cyril Lignac, tous les animateurs se sont mis aux fourneaux. Ils ont chacun préparé un dessert la veille et l'ont fait goûter au pâtissier.



Bruno a fait une amandine 100% fait maison, Christina a opté pour un gâteau au yaourt amélioré quant à Vacher il a préparé un cake à la banane et à la cannelle. Enfin Elliot, grand fan de Cyril Lignac a intégré tous les ingrédients préférés du chef dans son gâteau : dacquoise, croustillant praliné, confiture, framboises et enfin une mousse au chocolat.

Verdict : gâteau pas assez ou trop cuit, trop sucré, trop simple... L'équipe n'est pas encore au point niveau pâtisserie mais Cyril Lignac note ce très bel effort de la part des animateurs.