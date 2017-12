Les soirées à Ibiza (06/12/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 06/12/2017 à 11:48

Johnny Hallyday est décédé à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer du poumon dans la nuit du 5 au 6 décembre. Une icône, un personnage, un monument de la musique s'est éteint. Celui qui était surnommé "l'idole des jeunes" a marqué les esprits. C'est en ce sens que l'équipe de Bruno Dans La Radio a souhaité lui rendre hommage. Chacun des animateurs s'est souvenu de la chanson de Johnny Hallyday qui l'a marqué le plus.



"On a tous en nous quelque chose de Johnny", a lancé Bruno, faisant référence au titre Quelque chose de Tennessee. Pour Christina la chanson la plus poignante du rockeur est sans aucun doute Marie. Vacher se rappelle qu'il écoutait en boucle Allez les bleus en 2002, pendant la Coupe du monde de football. Quant à Elliot il adore L'envie lui rappelant sa jeunesse et l'époque où il jouait de la batterie.

Les auditeurs ont été nombreux à réagir à cette tragique nouvelle ce 6 décembre. Dominique a partagé un souvenir à l'antenne, il aimait chanter Laura à la fille dont il était fou amoureux. Les autres ont témoigné de leur émotion sur Twitter avec le hashtag #BrunoFunRadio.

Journée très difficile avec cette nouvelle... on a beau être passionné d'edm, quand on aime la musique, on aime forcément Johnny... merci la famille d'être là @BRUNOFUNRADIO #BrunoFunRadio — Nicolas Fontaine (@NicolasFontai84) 6 décembre 2017

Requiem pour un fou est une très belle chanson.... c’est le roi du rock vraiment bien et très triste de sa mort ¿¿¿¿ #BrunoFunRadio — romain pradelles (@romainpradelles) 6 décembre 2017