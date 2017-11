publié le 08/11/2017 à 11:54

Une auditrice, Alexandra, aimerait dire à son mari, Sébastien, d'arrêter de crier toute la journée. Il est tout le temps énervé et elle a de plus en plus de mal à supporter ses accès de colère. Parents de deux enfants, Alexandra aimerait retrouver un train de vie plus calme.



Sébastien ne crie pas seulement chez lui mais aussi dans la rue... Trop c'est trop pour la jeune femme. Pour qu'il cesse d'hurler sur tout le monde, Alexandre a fait appel à l'équipe de Bruno Dans La Radio pour l'aider à résoudre ce problème.

L'équipe a dédié la chanson du jour à Sébastien. Il a écouté attentivement les paroles et a reconnu ses tords. Afin d'éviter que ça recommence Bruno a tenté de faire réagir Sébastien : "Faire la gueule c'est du temps de perdu." En espérant que ça ne soit pas tombé dans l'oreille d'un sourd.