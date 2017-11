publié le 06/11/2017 à 12:03

Un auditeur, Jonathan, souhaite reconquérir son ex, Coralie. La distance a eu raison de leur amour, il habitent à 1h15 l'un de l'autre et jusqu'ici le jeune homme ne faisait pas beaucoup d'effort pour se déplacer. Aujourd'hui Jonathan se rend compte de son manque d'implication et se dit prêt à changer.



Pour lui faire passer ce message et surprendre Coralie, il a choisi de lui faire une belle déclaration en direct de l'émission de Bruno Dans La Radio. L'équipe lui a dédié "La chanson du jour" et sa réaction a été immédiate : "C'est une blague, c'est pas vrai ?!" Étonnée par cette initiative, dans un premier temps, elle a fini par avouer être très touchée, sans vraiment réaliser : "Je suis trop choquée, j'arrive pas à donner de réponse." Pas de retour négatif, c'est une première réussite pour Jonathan.