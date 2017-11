Un bar à caca à Toronto (27/11/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 27/11/2017 à 12:38

Deux frères jumeaux ont ouvert un restaurant naturiste à Paris, dans le 12ème arrondissement de Paris. Baptisé O'Naturel, ce lieu accueil toute personne souhaitant manger dans le plus simple appareil. Un endroit insolite qui a intrigué de nombreux journalistes. Ils sont nombreux a avoir tenté l'expérience afin de se faire un avis et partager leur expérience.



C'est ainsi que Céline, une auditrice, est tombée par hasard sur un reportage vidéo d'un journaliste testant ce nouveau restaurant. Qu'elle n'a pas été sa surprise de découvrir le visage de son ancienne prof d'arts plastiques en gros plan. Cette dernière n'exerce plus et c'est sûrement pour ça qu'elle a accepté de témoigner à visage découvert. Selon Bruno les naturistes s'assument et n'ont rien à cacher du moment qu'ils pratiquent le retrait de vêtements dans un cadre approprié.