publié le 30/10/2017 à 12:15

Sandy, une auditrice de 26 ans, sait que le plus grand souhait de sa mère est d'être grand mère. La jeune femme, en couple depuis quelques années, a essayé pendant 1 an de tomber enceinte et c'est chose faite ! Depuis trois mois elle attend un enfant. Pour annoncer la nouvelle à sa mère, elle a choisi de faire les choses en grand : l'annoncer en direct de l'émission Bruno Dans La Radio.



Quoi de mieux qu'une chanson sur-mesure pour lui apprendre la nouvelle ? Elliot a écrit les paroles et lui a fait passer le message ainsi. L'animateur a inclus une charade dans son texte que l'équipe a eu du mal à résoudre. Seule la mère de Sandy a compris directement le message : "Elle est enceinte !" Puis elle n'a pas pu retenir son émotions et a fondu en larmes en concluant cette séquences par cette phrase : "Je suis la plus heureuse des mamans."