publié le 25/10/2017 à 12:18

Ce 25 octobre, l'équipe a parlé mariage, pour une raison bien particulière. D'après une étude, trouvée par Bruno, 40% des femmes mariées regardent des vidéos coquines avec leur mari. Un chiffre non négligeable qui étonne beaucoup Christina. Aucun des membres de l'équipe n'a recours à cette pratique et pourtant ce chiffre atteste qu'elle est bien présente dans de nombreux couples.



Deux auditrices ont confirmé les dires de Bruno. Jennifer, mariée depuis le 2 juin et Magalie mariée depuis le 29 juin ont dévoilé regarder des films coquins avec leur mari. L'une d'entre elles le faisait même bien avant d'être engagée. Pour quelles raisons regardent-elles ces films ? Non pas pour reproduire les scènes, mais tout simplement pour mettre un peu de piment dans leur vie sexuelle.