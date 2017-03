La Journée des Fringues Moches (10/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 10/03/2017 à 12:21

Une auditrice, Andréa, a fait appel à Bruno Dans La Radio pour qu'ils l'aident à régler un problème dans sa vie de couple. La jeune fille est avec son copain Yohann depuis 4 ans, et ils habitent ensemble depuis 3 ans. Tout va bien entre eux à un détail près : elle n'est plus satisfaite de sa vie sexuelle. Depuis quelques temps il ne se passe plus grand chose entre eux. Andréa a beau porter des sous-vêtements sexy il n'y a rien à faire...



La jeune fille a choisi un moyen plutôt original pour faire part à son copain de ce problème. C'est en chanson et en direct que Yohann a appris ce que souhaitait Andréa : faire plus souvent l'amour.

Les mots bien choisis pour décrire la situation dans cette Chanson du jour n'ont pas manqué de faire hurler de rire l'équipe. Ce qui n'est pas le cas de Yohann qui est un peu gêné mais il semble avoir compris le message, c'est l'essentiel.