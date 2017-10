Les Plats de kiff, mais pas pour les autres (10/10/2017) - Best of Bruno dans la Radio

publié le 10/10/2017 à 12:20

Certaines des habitudes culinaires de l'équipe et des auditeurs vont vous couper toute envie de manger. Bruno adore la langue de bœuf, Elliot aime le boudin noir, ce qui n'a pas manqué d’écœurer Christina qui n'en mangerait pour rien au monde, tout comme l'andouillette. L'équipe n'est pas la seule à manger des aliments particuliers.



Les auditeurs ont eux aussi des goûts bien spécifiques. Un auditeur, Yvon, mange des tartines de Ketchup et de camembert, jusqu'ici rien de très étonnant. Le pire reste Kevin, un autre auditeur, qui, pour le petit déjeuner mange un pain au lait avec du fromage de chèvre et trempe le tout dans son chocolat.

Vous avez été près de 500 à répondre sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez impressionner vos invités on vous déconseille tout de même de reproduire ces recettes.