Une bonne action pour Vacher et Christina (19/09/2017) - Best of Bruno dans la Radio

publié le 19/09/2017 à 12:08

Depuis que l'émission a repris, le 28 août dernier, Vacher n'a joué que 3 fois au jeu des 30 secondes et commence à vraiment mal le prendre. Il se demande comment il en est arrivé là et accuse le coup. Christina n'a quant à elle été choisie que 2 fois depuis leur retour...



Le but de ce jeu rend fou toute l'équipe. Ils doivent faire deviner à un auditeur un maximum de mot en un minimum de temps. A chaque fois 2 membres de l'équipe s'affrontent et le grand vainqueur pour le moment est Elliot.

Bruno a décidé d'organiser le jeu des 30 secondes des loosers. Sébastien, un auditeur, a joué avec Vacher et Brandon a choisi Christina. Mauvaise pioche Christina n'a pas dépassé les 3 points. Vacher a sauvé la mise en faisant deviner 6 mots. Il prouve qu'il n'est finalement pas si mauvais que ça, espérons qu'il soit choisi d'avantage !