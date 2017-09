Les accidents bêtes (18/09/2017) - Best of Bruno dans la Radio

publié le 18/09/2017 à 12:22

L'histoire du garçon s'étant coincé le doigt dans une chaise a fait le tour d'internet. L'équipe a décidé de revenir sur les accidents les plus improbables. On a tous (ou presque) déjà vécu une mauvaise expérience assez honteuse.



Un ami de Bruno s'est pris une plaque de plâtre sur la tête, tombée du plafond de leur lycée. Cyril, un auditeur, a raconté une anecdote. Sa professeure de physique chimie a fait exploser la salle. En faisant une expérience et en se trompant de quantité elle a fait sauter une partie du plafond et s'est cassée l'épaule... Incroyable mais vrai.

Une auditrice Floriane a elle aussi vécu une mauvaise expérience au lycée. Un de ses camarades a brisé une brise en voulant l'ouvrir dans la salle de cours. Il y a eu de nombreux blessés, heureusement légers. Pour encore plus d'histoires improbables revivez cette séquence en vidéo.