Après une période difficile au "Jeu des 30 secondes", Bruno revient dans la course et ne s'en remet pas.

"Le jeu des 30 secondes" rend un peu dingue l'équipe de Bruno Dans La Radio. En effet, on se rappelle des nombreux pétages de plomb de Vacher qui criait au complot lorsqu'il n'arrivait pas à faire deviner un mot, ou de Christina qui utilisait une technique des plus improbables.



Aujourd'hui le jeu a encore frappé. Christina était face à Bruno, elle a réussi à faire deviner 5 mots, tandis que Bruno a tout donné sur cette partie et en a fait deviner 6. Il remporte donc cette partie, et impressionne l'équipe car il est tombé sur des mots pas faciles.



C'est au moment de sa victoire que Bruno est parti en vrille. L'animateur n'en revient pas et remercie sa famille et tous ses amis qui ont cru en lui. Vacher passe en mode conférence de presse et lui demande sa technique. Pour Bruno il faut y croire et ne jamais abandonner. Suite au prochain pétage de câble.