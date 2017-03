VIDÉO - "J'aurais tout donné pour qu'on me sorte d'ici", raconte un jeune aventurier

publié le 27/03/2017 à 12:26

Guirec est un jeune aventurier de 25 ans. Il est venu partager son périple avec l'équipe et les auditeurs, invité de Bruno Dans La Radio ce 27 mars. À ses 18 ans, Guirec est parti en Australie avec pas grand chose en poche. Il avait un rêve en tête : voyager et faire le tour du monde à la voile. Pour le réaliser, il a travaillé là-bas pendant 1 an sur un bateau de pêche afin de gagner suffisamment d'argent pour rentrer, s'acheter un voilier et partir à l'aventure.



Sa traversée a commencé en Bretagne. Sur son chemin il a rencontré Monique, une poule, aux Canaries. Guirec l'a embarquée avec lui sur la banquise. Pendant 130 jours ils n'ont pas pu bouger, ils n'avaient aucun moyen de communication et plus beaucoup de nourriture. L'aventurier avoue : "J'aurais tout donné pour qu'on me sorte d'ici." C'était le moment le plus dur de son périple, il a même pensé que son bateau allait être broyé avec la pression de la banquise.



Guirec souhaite maintenant partir aux Marquises en Polynésie française, cela lui prendrait 40 à 50 jours de traversée. Pour le suivre, rendez-vous sur sa page Facebook.