publié le 31/10/2017 à 12:06

"On ne choisit pas sa famille mais on choisit ses amis." Un grand moment d'émotion aujourd'hui dans l'émission Bruno Dans La Radio. Une auditrice, Laura, avait besoin d'un coup de main pour récupérer sa meilleure amie Charlène. Suite à une dispute, elles ne se sont plus jamais reparlées, cela fait maintenant un an. Cet éloignement pèse trop sur ses épaules et elle voudrait enfin que tout redevienne comme avant. Le problème, c'est qu'elle est un peu responsable de cette distance.



L'équipe lui a donc consacré "La chanson du jour" pour essayer de faire passer le message. Après des paroles claires, les deux copines ont eu quelques minutes pour s'expliquer en direct. Les larmes n'ont pas mis longtemps à couler et même l'équipe s'est trouvée émue par leurs déclarations respectives. Retrouvez cette séquence en vidéo.