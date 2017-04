Fou rire dans le jeu des 30sec (12/04/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 12/04/2017 à 16:48

Alexis est en couple avec sa copine depuis un mois, ses parents les jugeant trop jeunes ne veulent pas les laisser seuls pour passer aux choses sérieuses... L'équipe de Bruno dans la radio est bien entendu du côté du jeune auditeur mais comprend tout de même les parents. Bruno, Vacher et Christina, lui conseillent d'aller parler calmement à ses parents en leurs expliquant que ses envies avec sa copine sont réfléchies et que quoi qu'il arrive, ils vont le faire ! C'est alors que toute l'équipe nous raconte quelques anecdotes qu'ils ont vécu durant leur jeunesse...



Et c'est Vacher qui fait rire tout le studio avec son histoire de jeunesse improbable ! Il nous raconte un moment intime et drôle à la fois qu'il a vécu lorsqu'il était plus jeune. En couple avec une demoiselle vivant à Libourne, ils avaient décidé de se retrouver dans Bordeaux un après-midi pour tenter de trouver un endroit intime... Les deux jeunes tourtereaux se sont retrouvés à la Fnac du cœur de la ville, pour un moment coquin entre deux rayons !