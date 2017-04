BEST OF DU MOIS

publié le 06/04/2017 à 12:05

Bruno dans ton salon, Fun live à Tournefeuille, le Morning Night Club avec l'équipe du film Alibi.com, interview de Scarlett Johansson... Retour sur un mois très chargé pour Bruno Dans La Radio. Un des moments les plus forts de ce mois de mars 2017 est sans aucun doute le Morning Night Club avec l'équipe du film Alibi.com. Ils sont venus fêter les 3.3 millions d'entrées avec l'équipe et ils n'ont pas été déçus de l’accueil. Tarek Boudali a eu droit à un réveil original : un strip-tease très violent, rappelant une scène culte du film Babysitting.



Autre moment marquant de ce mois de mars 2017 : lors de leur déplacement à Tournefeuille il s'est passé un drame, Vacher a été oublié sur un parking. Toute l'équipe est partie faire la fête chez un auditeur après avoir fait tous ensemble une course de karting, mais ils ont laissé Vacher là-bas. Christina s'en est rendu compte après 10 minutes de route. Un grand moment de solitude pour l'animateur.

Enfin, retour sur la rencontre avec Scarlett Jonhasson à l'occasion de la sortie du film Ghost in the Shell dont l'actrice américaine est l'héroïne. Vacher lui a demandé si elle était partante pour jouer dans son futur film, ce à quoi Scarlett Johansson a répondu positivement. Il était dans tous ses états.



Les journées à thème, le jeu des 30 secondes, les débats enflammés, les cadeaux, les surprises... Ils se passent tous les jours quelque chose dans Bruno Dans La Radio. Un rendez-vous matinal immanquable pour commencer la journée du bon pied !