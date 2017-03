#TuSaisQueTuEsEnBoiteQuand (30/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 30/03/2017 à 15:41

Stéphane, un auditeur, voulait faire de sa demande en mariage un moment mémorable et il n'a pas été déçu. Il a demandé à l'équipe de composer une musique pour sa copine, Mélanie, pour lui demander sa main. Sans aucune préparation, Vacher et Bruno se sont lancés, et ont relevé le défi.





C'est donc une improvisation totale où, guitare à la main, Vacher a commencé par : "M comme Mélanie, avec elle qu'est-ce que j'aime la vie." Les deux animateurs ont enchaîné les rimes en prenant chaque lettre du prénom de la jeune femme pour commencer une phrase. Ils ont ainsi conclu en chœur : "E comme épouse moi !"

Séduite, Mélanie n'a cessé de rire tout au long de la chanson. À la fin, Stéphane a repris la conversation pour lui demander de vive voix si elle acceptait sa demande, ce à quoi elle a répondu : oui ! L'équipe leur souhaite beaucoup de bonheur.