Retour de Vacances ! (10/04/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 10/04/2017 à 17:38

Bruno a payé la facture d'une auditrice qui a fait l'acquisition d'une tortue. La première chose qu'a noté Vacher c'est le bruit qu'émettent les tortues, le pire étant, selon lui, lorsqu'elles s'accouplent. Pour montrer aux auditeurs et à l'équipe ce bruit étrange, Bruno a fait passer deux sons de tortues en train de copuler, à l'antenne. Véridique, le bruit est particulièrement flippant. Vacher et Elliot ont tenté de l'imiter, mais ils ont encore besoin d'un peu d'entraînement.



L'équipe est unanime sur les tortues : c'est mignon, mais "ça ne sert à rien". Pour l'équipe, on ne peut pas les caresser puisque leur carapace n'est vraiment pas agréable. Et elles se déplacent à 2km/h et se contentent d'une feuille de salade par jour. Ils ont du mal à comprendre l'achat de cette auditrice, mais au moins ils ont bien ri.