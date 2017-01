Bruno a remboursé la facture d'une auditrice, pour des produits de beauté assez particuliers.

par Laura Lefebvre publié le 18/01/2017 à 12:04

Pauline 24 ans, a fait appel à l'équipe de Bruno Dans La Radio pour lui rembourser une facture. Dans la vie, l'auditrice est inséminatrice, l'équipe en a profité pour lui poser plein de questions à propos de son métier.



Eliott pensait que la vache n'avait qu'un seul orifice, Vacher s'est bien moqué de lui en imaginant que la vache n'avait qu'un seul trou pour la bouche, le vagin, le nez... Bruno, lui, pensait que pour faire accoucher une vache, on passait par le vagin, mais non. Quand à Vacher, il se demande s'il est possible que sa main reste bloquée, mais Pauline le rassure : ça n'est pas possible.



Mais alors, pourquoi l'insémination se passe par le rectum ? Pauline explique que c'est pour tenir le col de l'utérus, pendant qu'avec l'autre main elle met un long pistolet. Mais sa facture n'a pas de rapport avec l'insémination. Elle fait faire des concours de beauté à ses vaches, et elle paye des produits de beauté... Improbable mais vrai, les vaches se font chouchouter.