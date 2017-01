Bruno a relancé "La palme du relou". Vacher explique pourquoi son voisin la mérite amplement.

par Laura Lefebvre publié le 17/01/2017 à 13:00

Bruno a relancé La palme du relou, il s'agit de dénoncer la personne qui vous a le plus énervé ces derniers temps. Vacher la remet sans aucun doute à son voisin. Il raconte que depuis dimanche, il fait des travaux dans sa cuisine, sauf que le mur de sa chambre est collé à la cuisine de son voisin... De 21h à 00h, il entend la perceuse et les coups de marteau, il a beau taper comme un dingue sur le mur, à part se faire mal à la main, ça ne sert à rien.



L'animateur est très remonté, car lui et sa femme font très attention à ne pas faire de bruit passée une certaine heure et ne comprend pas comment son voisin peut faire ses travaux à cette heure-ci. Il pense qu'il va finir par péter un plomb, et imagine un scénario assez gore.

Sandrine, une auditrice, remet La palme du relou à son collègue qui sent la transpiration dès 8h du matin. Caroline l'a remet à sa belle-mère qui se mêle de tout et critique sans savoir.