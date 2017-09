"Allo, j'ai péte´" #VendrediCestPasPermis - Best of Bruno dans la Radio

publié le 01/09/2017 à 12:40

Bruno a inauguré un jeu ce matin : Ce matin c'est pas permis. Le concept ? Toute l'équipe a eu l'interdiction d'utiliser le mot "bonjour" pendant toute la durée de l'émission. Lorsque quelqu'un l'employait ils devaient faire une blague téléphonique, mais pas n'importe laquelle. Ils ont du appeler une personne de leur répertoire, au hasard, et lui dire : "Je viens de péter." Sachant que dans leurs contacts ils ont de nombreuses personnes qu'ils n'ont pas vu depuis des années.



La première à avoir craqué est Christina. Elle a du appelé l'attachée de presse de Fun Radio. Comme tout le monde s'en sortait (trop) bien Bruno a décidé de pimenter le jeu et d'ajouter une autre interdiction. L'équipe n'a plus eu le droit de dire "oui". Elliot a perdu, il est tombé sur une personne qu'il ne connaissait pas dans son répertoire. Puis Mika a lui aussi fauté. Presque tout le monde y est passé et la réaction des personnes au téléphone est très drôle.