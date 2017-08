publié le 31/08/2017 à 12:19

Vacher a pour habitude de péter les plombs quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ce 31 août il a été mis dans une situation délicate et ce qui devait arriver arriva. Tout a commencé avec une demande d'Elliot. L'animateur a souhaité faire une blague, toute l'équipe a refusé sauf Vacher.



Bruno l'a mis en garde, si la blague d'Elliot n'est pas drôle il devra faire une improvisation en musique. Personne n'a ri à la blague d'Elliot et Vacher a du relever le défi ! Ils ont choisi l'air d'Oh Happy Day, et pour pimenter le défi ils lui ont demandé de placer les termes suivants : libellule, herbe, François Baroin, Mireille d'Arc et enfin Jacques Chirac.

Vacher a tenu 30 secondes avant de péter un câble : "La musique n'est pas calée, je n'ai pas de mémoire... De toute façon cette année ma destination c'est un mur." S'en est suivi une vraie remise en question sur sa place à la radio... Sur le ton de l'humour bien sûr !