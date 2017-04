publié le 18/04/2017 à 12:39

Vendredi soir, c'était LA soirée électro à ne pas louper ! La Fun Radio Ibiza Experience se déroulait à L'AccorHotels Arena et réunissait six des meilleurs DJs du moment. C'est Sam Feldt qui a donné le ton, Robin Schulz a suivi, puis les soeurs Nervo, W&W, Afrojack et enfin Hardewell pour finir en beauté ! L'ambiance était au rendez-vous et la salle était en feu. L'équipe de Bruno Dans La Radio a ce matin raconté sa soirée, notamment celle d'Elliot... Une auditrice a appelé pour lui poser une question.



La jeune femme voulait savoir si durant la soirée Elliot avait cette année encore réussi a falsifier les tickets permettant d'avoir des boissons gratuites. La réponse est non, mais l'équipe a tout de même réussi à faire rentrer de l'alcool dans la salle et a avoir du soft avant de commander d'autres bouteilles pour terminer la soirée dans la bonne ambiance...