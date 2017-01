Ce vendredi 20 janvier 2017, l'équipe de "Bruno Dans La Radio" était très en forme.

par Laura Lefebvre publié le 20/01/2017 à 11:26

Ludovic, un auditeur, appelle l'équipe pour se faire rembourser sa facture. Jusqu'ici tout est normal. Sauf que quand Bruno lui demande son métier et qu'il répond "technicien de maintenance", ça part en grand n'importe quoi. Bruno et Vacher se mettent à faire une chanson sur l'air d'Un homme debout de Claudio Capeo.



Ça donne ça : "Je suis technicien de maintenance, et moi le matin je réveille la France. Personne ne sait ce que je fais, même moi j'ai un peu de mal à comprendre..." En revanche, la facture ne concerne pas son métier mais une activité qu'il pratique : le mountain kite.



L'équipe ne connait pas et ne comprend pas bien le concept. Ils réinventent une autre chanson, cette fois sur l'air de Gangnam Style de Psy "Je fais du mountain kite". Ils étaient très en forme aujourd'hui et ont été inspirés par cet auditeur qui repart avec sa facture remboursée !