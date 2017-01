D'habitude au "Jeu des 30 secondes" il y en a toujours un qui s'en sort mieux que l'autre, mais cette fois-ci ça s'est passé différemment.

par Laura Lefebvre publié le 19/01/2017 à 11:58

Le jeu des 30 secondes, c'est souvent un grand moment chaque matin dans Bruno Dans La Radio. Le but : 2 membres de l'équipe s'affrontent, et doivent faire deviner un maximum de mots à un auditeur chacun, celui qui remporte le plus de points gagne. Aujourd'hui, le 19 janvier 2017, 2 auditeurs sont en ligne pour Le jeu des 30 secondes. Marie choisit Elliot, et Dimitri prend Bruno. Vacher est très contrarié de ne jamais être choisi.



Elliot commence avec Marie. Il essaye de lui faire deviner un mot par tous les moyens, mais c'est au bout de 28 secondes que Marie trouve la réponse : "gifle". Elle ne marque donc qu'un seul point. Bruno est plutôt confiant, car il est assez bon. Pourtant Dimitri ne comprend pas ce que l'animateur veut lui faire deviner. Finalement, Bruno fait le même score que Marie et devine la bonne réponse, "souvenir", au bout de 28 secondes.



C'est donc une égalité parfaite entre les deux auditeurs. Vacher a été choisi pour les départager, et c'est finalement Marie qui remporte la partie !