Les expressions qu'on ne supporte plus (30/08/2017) - Best of Bruno dans la Radio

publié le 30/08/2017 à 14:59

Après un tweet d'Elie Semoun expliquant ne plus supporter l'expression "du coup", Bruno a souhaité revenir sur les pires tics de langage. On a tous une ou plusieurs expressions que notre entourage a du mal à supporter. Dans l'équipe Christina ne supporte pas le "#Bliss" que beaucoup de personnes mettent en légende de leurs photos en ce moment. Ce terme, apparu il y a peu sur internet, est le remplaçant du "#chill".



Elliot a du mal avec le hashtag dit à l'oral, mais lui-même dit beaucoup de fois "genre" dans l'émission, ce qui a le don d'énerver toute l'équipe. Vacher a trouvé une des pires expressions : "voili voilou", concluant une phrase de façon insupportable. Christina et Elliot notent, dans le même style, que "voui" et "merki" sont difficiles à entendre. Enfin on vous déconseille de dire "ouesh" devant Bruno, un mot dont il a horreur.



J en ai assez d'entendre des " du coup " dans toutes les phrases des gens . Je vais entrer en guerre ¿¿ — elie semoun (@SemounElie) 29 août 2017