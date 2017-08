La naissance de l'Expresso Game (29/08/2017) - Best of Bruno dans la Radio

publié le 29/08/2017 à 12:23

La rentrée est l'occasion pour l'équipe de faire découvrir aux auditeurs des nouveautés. Ce 29 août ils ont testé un jeu : l'expresso game. Le but est simple : Bruno pose une question à un auditeur, puis il fait couler un café. L'auditeur sélectionné doit répondre avant que le café ne soit prêt. Pendant que la tasse se remplit, Bruno aide l'auditeur en l'aiguillant sur sa réponse.



Deux premiers auditeurs ont essayé ce jeu ce matin et ils n'ont pas été déçu. Le premier a du trouver l'âge de David Guetta au premier jour du 21ème siècle. Quant au second il a du deviner l'heure du prochain vol pour Ibiza, au départ de Paris. Tous les deux ont su répondre à temps et sont repartis avec leur kit de rentrée. Après l'épreuve des potos et l'expresso Game qu'est-ce que vous réserve l'équipe ? Affaire à suivre.