publié le 12/05/2017 à 11:47

Ce 12 mai 2017, un auditeur a parlé d'une mauvaise expérience qu'il a vécu. En voulant taper dans une canette pour la jeter dans la Seine, c'est finalement sa chaussure qui a fini à l'eau. À la suite de cette mauvaise expérience, il a lancé le hashtag #JeMeSuisSentiConQuand. Un autre auditeur raconte qu'il a laissé les clefs de chez lui en partant et en ayant claqué la porte. Anaïs de son côté a fait la bise à l'inspecteur de l'Éducation nationale pensant que c'était un professeur. Et enfin notre préféré : Ludo s'est fait tatouer la mauvaise date de naissance de sa fille.



Sur les réseaux sociaux, les tweets se sont multipliés au fil de l'émission. Alex s'est assis sur ses lunettes de soleil, Gabriel est venu au lycée un jour férié et a trouvé prote close. Steven a confondu le dentifrice et la crème pour les pieds. Pour finir, Vacher a fait du tam-tam sur une urne funéraire.