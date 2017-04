publié le 10/04/2017 à 15:47

Depuis ses débuts, Feder connaît un succès grandissant dans le monde entier. Son premier titre Good Bye a été le 6e titre le plus vendu en 2015 en France. À seulement 29 ans, le jeune Niçois est l'une des valeurs montantes de l'électro. Il y un mois, le DJ nous a présenté sa dernière pépite : Back for more. Et on tenait là, l'un des tubes de cet été. Le DJ ralentit le tempo par rapport à ses autres tubes, mais Back for more est tout aussi efficace. Vendredi dernier, Feder est d'ailleurs passé à l'étape supérieure en nous dévoilant le clip de son dernier titre.



Ce titre qui sentait déjà bon l'été, nous le fait vivre un peu en avance maintenant grâce au clip estival. Tourné en Sicile, on vit une histoire d'amour impossible entre un homme et une femme qui se rencontrent lors d'une soirée au bord de l'eau... On ne sait pas encore la date, mais Feder souhaite sortir son premier album en 2017. Pour nous faire patienter, le DJ sera présent sur différents festivals tout au long de la saison.