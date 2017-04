publié le 13/04/2017 à 13:48

Durant la matinale, l'équipe de Bruno dans la radio a proposé un jeu aux auditeurs. Le but est simple, il suffit de compléter en direct le hashtag #ParAmourJai... Bruno et ses chroniqueurs ont eu plusieurs appels, les auditeurs n'ont pas eu peur de se livrer à l'antenne. Un jeune homme a appelé pour parler de ce qu'il a fait de plus fou par amour.



Pour sa copine, il a accepté de se rendre dans des clubs libertins. Sa copine du moment était une habituée, lui, a eu du mal au début mais a tout de même réussi à passer le cap et même à prendre du plaisir.

C'est au tour de Pauline de nous parler de sa preuve d'amour la plus folle. L'équipe ne sera pas déçue ! Avec son copain, ils se sont mutuellement tatoués avec de l'encre de chine et une aiguille. Il fallait oser ! Pauline s'engage à envoyer à l'équipe des photos de ces deux tatouages amateurs. On a hâte de voir tout ça...