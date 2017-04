publié le 20/04/2017 à 12:07

Grâce à La chanson du jour, le jeune Daouda souhaite déclarer sa flamme à Léa. Ils se connaissent depuis 2 ans, mais ne sont pour le moment qu'amis. Daouda et Léa se confient l'un à l'autre, se racontent même leurs histoires sexuelles...



Mais l'auditeur ne veut pas être à jamais dans la friendzone ! Il passe donc aux choses sérieuses avec La chanson du jour chanté par Elliot. L'équipe de Bruno Dans La Radio appelle la jeune femme pour lui faire écouter la dite-chanson. Touchée, Léa semble ravie par cette déclaration !



Toute l'équipe est heureuse de ce retour positif de la jeune femme qui accepte la demande de Daouda. On l'entend, on le sent, les deux auditeurs ne sont pas que des amis, ce sont deux tourtereaux avec l'envie commune de construire une jolie histoire d'amour ensemble. Bruno rappelle que rares sont les fois où cette séquence ne se termine pas en râteau !