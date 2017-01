La résolution d'Elliot pour 2017 est de perdre du poids. Pour se faire, il a décidé de suivre le même régime que Bruno.

par Laura Lefebvre publié le 04/01/2017 à 12:38

Elliot a décidé de perdre du poids. Pour se faire il va suivre le même régime que Bruno. Bien entendu, qui dit régime dit restriction, et pour Elliot le plus dur va être d'arrêter de boire de l'alcool. Il s'imagine passer toutes ses soirées cloîtré chez lui avec sa copine, et ne plus pouvoir voir ses amis.



Pour Bruno ce qui a été le plus difficile dans son régime, c'est d'arrêter les gâteaux apéritifs et surtout les chips. L'animateur raconte que lorsque ses amis le recevaient, il mangeait ses crudités dans son coin pendant que les autres se gavaient de cochonneries.



Pour Damien, un auditeur, ce qui lui manque le plus ce sont les sauces dans les plats. Tout devient insipide, Bruno se demande d'ailleurs comment Elliot va réussir à se séparer du vinaigre balsamique qui accompagnait la totalité de ses plats. Martin, un autre auditeur, est du même avis que Bruno, ce sont les chips qui lui manquent le plus. Mais Elliot va passer outre le manque, et tenter d'atteindre son objectif de perdre 20 kilos, toute l'équipe est derrière lui et le soutient dans sa démarche.