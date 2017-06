publié le 22/06/2017 à 11:59

> La fête de la crêpe ! (22/06/2017) - Bruno dans la Radio Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Niklaas | Durée : | Date : 22/06/2017

André, le patron du festival de la fête de la crêpe était au téléphone en direct de l'émission. Bruno tenait à parler de cette fête qu'il trouve formidable. Ce festival va se passer à Gourin, à 200 km de Rennes, dans le Morbihan les 29 et 30 juillet 2017. Bruno lui parle de David Guetta qui s'est mis récemment à faire des crêpes à Las Vegas et André souhaite l'inviter pour le festival.



Au menu de cet événement : spectacles, danse bretonne et fabrication de crêpes, bien évidemment. André préfère les crêpes sucrées et ne le cache pas, Bruno quant à lui préfère celles à la chantilly et la crème de marron, un sacré gourmand ! Vacher demande à André si lors de ce festival il y a de la meuf. André ne comprend pas sa question et lui dit que non. Vacher reformule la question en précisant que "meuf" signifie fille dans son jargon. André finit par lui répondre qu'il y aura beaucoup de filles présentes. Enfin Bruno s'intéresse au record actuel de la plus grande crêpe et André lui précise qu'elle mesure 96 cm de diamètre.