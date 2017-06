publié le 21/06/2017 à 11:37

Vacher a avoué qu'il aurait toujours aimé chanter, accompagné de sa guitare sur la place de Libourne, le soir de la fête de la musique. Pour réaliser son rêve, Bruno a une super idée. Il a demandé à chaque membre de l'équipe de jouer d'un instrument afin de créer le groupe The Vachers.



Vacher a naturellement choisi la guitare, Bruno a opté pour la flûte, Elliot s'est mis à la batterie, Mika à l’harmonica et Karina aux maracasses. Toute la troupe s'est produit dans le studio sur un air décidé par Bruno : J'ai du bon tabac. En réalité il ne sait jouer que celui-là.

C'était plutôt bien parti, mais au bout d'une minute Elliot et Vacher se sont mis à chanter et ça s'est transformé en carnage. Bruno préfère arrêter le groupe et continuer sa carrière en solo. The Vachers aura eu une courte durée de vie, mais aura au moins permis à Vacher de réaliser son rêve.