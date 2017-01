À l'occasion d'un jeu, les auditeurs vont devoir imiter le cri de Chewbacca. L'équipe lance des sons improbables.

par Laura Lefebvre publié le 06/01/2017 à 12:01

Ce vendredi 6 janvier, Bruno a fait part se son nouveau credo : "Les jedi qui vont changer votre réveil !" Il a ensuite présenté les chroniqueurs d'une façon particulière, en leur donnant chacun le nom d'un des personnages de Star Wars.Les chroniqueurs sont donc Princesse Christina, An Vacher, et Chew Elliot.



Christina en profite pour annoncer qu'il y aura bientôt un jeu, permettant aux auditeurs de remporter des places pour aller à Disneyland Paris. Pour gagner, ils devront réaliser le meilleur cri de Chewbacca. Ce cri aux sonorités multiples est quasiment inimitable, l'équipe risque d'avoir de belles surprises et surtout de beaux fous rires.



Elle veut montrer l'exemple et se lance dans l'imitation du cri du personnage. Elliot commence, mais ne convint pas du tout autour de lui. Christina réécoute le vrai cri pour s'inspirer, et tente de faire la même chose... Mais là encore ça ne prend pas. Quant à Vacher, l'équipe a l'impression qu'il est en train de muer. Une vraie catastrophe.