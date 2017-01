Il y a des journées qui commencent très mal... et ce n'est pas Vacher, qui s'est tapé l'affiche en arrivant au bureau, qui dira le contraire !

par Laura Lefebvre publié le 05/01/2017 à 11:57

Ce matin, le 5 janvier 2017, Vacher a eu un problème en arrivant à la radio. Bruno rappelle que les locaux de Fun Radio se situent dans le même immeuble que les radios RTL et RTL2. Tous les matins en arrivant, les membres de l'équipe de Bruno Dans La Radio saluent les personnes qu'ils croisent et inversement.



Sauf que cette fois, Vacher a dû faire face à un problème technique. L'animateur a pris pour habitude de croiser une jeune femme qui travaille chez RTL, et de lui dire bonjour chaque matin. Mais aujourd'hui elle avait un regard insistant sur lui, et cela l'a perturbé.



Lorsqu'il est monté dans l'ascenseur pour rejoindre les studios de Fun Radio, il s'est regardé dans le miroir et a compris pourquoi la jeune femme l'avait regardé bizarrement. En effet, il ne sait pas comment cela est arrivé, mais il avait une énorme crotte de nez posée sur son nez. Il avoue s'être senti très mal à l'aise.