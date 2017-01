Bruno a annoncé une grande nouvelle aux auditeurs : l'un des membres de l'équipe va avoir un enfant. Mais de qui s'agit-il ?

par Laura Lefebvre publié le 03/01/2017 à 12:43

Bruno annonce ce 3 janvier 2017 un heureux événement à l'ensemble des auditeurs. En effet, un des membres de l'équipe de Bruno dans la radio va avoir un enfant. Le bébé est en route depuis 3 mois et demi, et il est donc prévu pour la fin du mois de juin. La future maman n'est autre que Christina, qui a annoncé cette jolie nouvelle d'une manière adorable !



L'animatrice a convié toute l'équipe de Bruno dans la radio dans le studio de Fun Radio et, devant les caméras, a demandé à son premier enfant : "Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de maman ? " Ce à quoi la petite fille répond : "Un bébé". Voilà la façon très mignonne qu'a trouvé Christina pour annoncer sa grossesse.



Toute l'équipe est bien entendu très émue par cette nouvelle et félicite Christina, qui va avoir un petit garçon. Que les fans de l'émission ne s'inquiètent pas, cependant : l'animatrice sera présente jusqu'à la fin de la saison, avec l'humour et la pêche qu'on lui connaît !