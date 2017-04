publié le 19/04/2017 à 11:14

Marilyne appelle l'équipe de Bruno Dans La Radio pour tenter de trouver du réconfort... L’auditrice est en panique totale, car en fin de semaine elle va prendre un inconnu en covoiturage ! Rien d'anormal a priori, car nous sommes nombreux à faire du covoiturage régulièrement... Mais, Marilyne stresse, car ce sera la première fois qu'elle va faire cela et qu'en plus elle sera seule avec ses 3 enfants. L'équipe comprend la jeune femme, mais la rassure et lui promet de la rappeler lundi pour avoir de ses nouvelles.



Mais, c'est plus fort que lui, Bruno n'arrive pas à se retenir et rappelle quand même qu'hier deux personnes préparant un attentat visant un candidat à l'élection présidentielle sont descendus à Marseille en... covoiturage. Il n'y a pas à dire, Bruno sait rassurer les femmes ! Affaire à suivre lundi prochain...