On avait dit pas les mamans (28/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 28/03/2017 à 12:33

Un père de deux jeunes filles : Lena et Iona a contacté Bruno Dans La Radio ce 28 mars 2017. Il a expliqué à l'équipe que sa plus petite : Iona, est diabétique et qu'avec sa femme ils passent beaucoup de temps à prendre soin d'elle. Sa soeur, Lena se sent délaissée par ses parents.



Pour lui prouver qu'ils l'aiment autant que sa petite soeur, le père a fait appel à l'émission pour lui dire en chanson tout ce qu'ils pensent d'elle. Quelle surprise ! Elle ne s'y attendait pas du tout et était très heureuse d'entendre ce joli message.

Lorsqu'elle a entendu la voix de son père au téléphone, suivi de sa déclaration, elle s'est mise à fondre en larmes, ce qui a ému toute l'équipe. Son père lui a dit que la maladie de sa soeur leur prenait beaucoup de temps mais qu'elles avaient la même place dans leur cœur.