Une demande particulière (22/11/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 22/11/2017 à 11:55

Nicolas est un fidèle auditeur de Bruno Dans La Radio. Il était venu assister à une émission et avait apporté des cadeaux à l'ensemble de l'équipe. Sa gentillesse avait marqué les animateurs, mais pas seulement.



En fin d'émission, Nicolas avait fait une confidence à Bruno. Il s'est séparé de sa femme, avec qui il a eu deux enfants, il y a maintenant dix ans. Depuis son ex a retrouvé l'amour, dans les bras d'une femme, elles se sont pacsées récemment. Nicolas a d'excellent rapport avec son ancienne compagne et sa nouvelle conjointe.

Une famille recomposée heureuse qui va peut-être s’agrandir prochainement. L'ex compagne de Nicolas lui a évoqué son souhait d'avoir un enfant avec sa femme. Elle lui a demandé s'il voulait bien être le père, ce à quoi il a répondu positivement. Ensemble ils doivent encore régler quelques problèmes juridiques avant de se lancer.