En lui payant sa facture, Bruno a participé au changement de vie d'une auditrice.

25/01/2017

Tous les jours Bruno paie la facture d'un auditeur. Aujourd'hui c'est Carole qui a eu la chance de se faire payer la sienne. Lorsqu'elle a compris qu'elle était en ligne avec l'équipe de Bruno Dans La Radio, elle s'est mis à pleurer, très contente, savoir ce qui allait se passer.



Pour Carole, cette facture représente beaucoup, c'est le début d'une grande aventure. Elle et son mari ont décidé de tout plaquer, pour un élevage de chèvres. Bruno va payer les 3 premières chevrettes de cette étable, et ainsi participer au changement de vie du couple.



Cela donne des envies à Bruno, qui rêve lui aussi parfois de partir à la montagne et de vivre proche de la nature. L'équipe félicite Carole et son mari, pour leur courage et leur projet. La jeune femme leur propose, pour les remercier, de venir faire une émission dans l'étable. Affaire à suivre.