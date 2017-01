Vacher a pour habitude de changer d'identité pour énerver des inconnus. Aujourd'hui c'est une femme qu'il a rendu complètement dingue.

par Laura Lefebvre publié le 24/01/2017 à 12:51

Vacher souvent change d'identité, et prend le rôle d'un personnage au gré de son imagination. Aujourd'hui, il est Didou, un homme macho qui ne veut s'entretenir qu'avec des hommes. Il a besoin d'un couvreur pour refaire ses tuiles, alors il appelle la première société qu'il trouve, et coup de bol, il tombe sur une femme. Vacher préfère prévenir, ce qui va suivre ne va pas être très classe.



Lorsque l'animateur est en ligne avec la jeune femme, il lui demande de lui passer le patron. Sauf que la patronne, c'est elle. Vacher s'étonne et lui demande cela est possible en portant une mini-jupe et des talons.



La couvreuse ne rigole pas du tout, et va même jusqu'à lui demander son nom et prénom pour faire un signalement à la gendarmerie. Vacher en remet une couche et dit s’appeler : Yadlav Vesselafaire, comprenez "Il y a de la vaisselle à faire". Énervée au plus haut point, la discussion se termine là-dessus, car la jeune femme finit par lui raccrocher au nez.