Chaque semaine l'émission "Bruno Dans La Radio" permet à deux personnes de se rencontrer grâce au "Ça accroche, ça raccroche".

par Laura Lefebvre publié le 23/01/2017 à 12:27

Une fois par semaine, l'équipe de Bruno Dans La Radio donne la chance à deux personnes de se rencontrer grâce au Ça accroche, ça raccroche. Le concept est simple, ils ont une minute pour faire connaissance, si le feeling passe, ils restent en ligne, si ça ne leur plaît pas, ils raccrochent sans rien dire. Avant d'avoir en ligne la jeune femme, l'équipe est prise d'un fou rire lorsque Bruno l’introduit : "Lydie à 31 ans, [...] Lydie cherche l'amour. A 31 ans Lydie je l'imagine burinée par la vie" Le mot "buriné" a beaucoup fait rire Elliot, Christina et Vacher. Bruno s'y prend à plusieurs reprises avant de trouver la bonne formulation.



Lydie est en ligne à présent et elle confirme : elle cherche l'amour. Sa dernière relation remonte à décembre, la jeune femme était en couple avec un homme psychologiquement perturbé et ça ne pouvait plus durer. Bruno espère que la personne qui vont lui présenter, Romuald, va lui plaire.



Une fois les salutations faites, ils leur restent une minute pour faire connaissance. Lydie lui demande sa soirée idéale, ce à quoi il répond : "Chocolat, canapé, couette". Elle lui demande ensuite s'il est exclusif et fusionnel. Romuald la rassure en lui disant que du moment que la confiance est installée elle serait libre de faire ce qu'elle veut. Le timing est fini, et tous les deux sont encore en ligne !