Le Best of du mois d'Avril - Bruno dans la Radio

publié le 12/05/2017 à 17:03

Un des moments les plus drôle de ce mois d'avril 2017 est sans aucun doute celui ou Vacher s'est livré sur son enfance, sans savoir que sa mère l'écoutait. Lorsqu'il était jeune, elle refusait qu'il invite ses petites copines à la maison. Vacher a donc dévoilé la liste des lieux publics dans lesquels il a eu des rapports sexuels, à savoir : dans la forêt, dans un parc public, sur un chantier, au cinéma et même à la Fnac. Pas de chance pour lui, sa mère a écouté l'émission et lui a fait savoir par message, un moment gênant.



Autre moment marquant de ce mois riche en émotion, celui ou Bruno, Elliot et Vacher ont offert les cadeaux d'anniversaire de Christina. Après près d'un mois de préparation, Christina a enfin eu le droit de les découvrir. Bruno a construit de ses propres mains une très jolie coiffeuse avec un variateur de lumière. Vacher lui a fait une robe estivale sur mesure, quant à Elliot, il lui a composé une musique. Séance mythique lorsque Christina a enregistré sa voix sur le titre...