publié le 01/03/2017 à 11:41

Pour mardi gras, ce 28 février 2017, toutes les équipes de Fun Radio se sont rassemblées pour faire une grande fête avec vous dans les locaux. La seule règle pour participer à cet événement : se déguiser. Et la famille n'a pas lésiné sur les moyens !



Bruno en Negan, Christina avec des seins et des fesses regonflés à bloc pour faire Kim Kardashian, Marion en princesse Peach, Anne-So en Pikachu, Karina en indienne, Enzo en Mario, Niklaas en surfeur... Tout le monde a joué le jeu et a redoublé d'imagination pour avoir le meilleur déguisement. Et pour cause une compétition a été lancée, et vous avez désigné le grand vainqueur : Morgan, l'animateur de Fun Radio Atlantique déguisé en Voldemort.

Toute la journée vous avez pu vivre au rythme du Carnaval sur Fun Radio, les émissions avaient prévu des événements et des invités exceptionnels : Henri PFR dans Bruno Dans La Radio, Boostee dans Lovin'Fun, et enfin le grand David Guetta dans le Before Party Fun, incarné par Elliot qui a livré un set de folie et enthousiasmé tous les auditeurs présents dans le studio !